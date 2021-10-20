Обязательная вакцинация от коронавируса введена в 79 регионах РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В 79 регионах России уже введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президента РФ с членами правительства.

Она также отметила, что, несмотря на постепенное наращивание темпов вакцинации, этого все еще недостаточно.

Ранее Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 связан с недостаточными темпами вакцинации. Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее.

По словам Голиковой, эпидситуация с COVID-19 и другими вирусами в РФ усложняется.

