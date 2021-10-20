Система здравоохранения в РФ работает с очень большой нагрузкой – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

"Система работает с очень большой нагрузкой, очень большой, поэтому основная задача – снизить количество заболевших, увеличить количество вакцинированных", – отметил он.

Мурашко призвал не проверять, сколько больных способна выдержать система.

Ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 может потребоваться введение новых ограничительных мер в регионах РФ.

В то же время главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. По словам Проценко, в инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит большое количество пациентов. Медик выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.