В Рособрнадзоре поддержали введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экспресс-тестирование на коронавирус в российских школах позволит избежать перевода учащихся на дистанционный формат обучения, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов. Это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы", – отметил Музаев.

Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

