Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому", – написал Проценко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.
Оперативный анализ показывает, что штамм "Дельта" стал доминирующим, подчеркнул Проценко. Он добавил, что штамм имеет более высокую контагиозность, заболевание протекает иначе, а наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно.
Медик призвал россиян вакцинироваться, носить защитные маски, а также пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Это, по его словам, позволит прервать цепочку распространения COVID-19.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах прошли 13 тысяч человек. По ее словам, из них более 12 тысяч получили отрицательный результат и только около 650 – положительный.
Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
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