Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли 13 тыс человек

Фото: ТАСС/ Сергей Карпухин
Экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы прошли 13 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
С 11 октября возможность пройти экспресс-тестирование на COVID-19 появилась в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах.
"Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более трех тысяч экспресс-тестов, из них 95% – отрицательные и только около 150 – положительные. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получили отрицательный результат и только около 650 — положительный", – подчеркнула Ракова.
Она пояснила, что при получении положительного экспресс-теста на месте сразу же проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза.
"Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% – у 440 граждан – уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшего распространения инфекции", – отметила Ракова.
Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.
Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
Москвичам рассказали, как проходит экспресс-диагностика школьников на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: