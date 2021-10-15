Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли 13 тыс человек

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Экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы прошли 13 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

С 11 октября возможность пройти экспресс-тестирование на COVID-19 появилась в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах.

"Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более трех тысяч экспресс-тестов, из них 95% – отрицательные и только около 150 – положительные. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получили отрицательный результат и только около 650 — положительный", – подчеркнула Ракова.

Она пояснила, что при получении положительного экспресс-теста на месте сразу же проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза.

"Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% – у 440 граждан – уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшего распространения инфекции", – отметила Ракова.

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

