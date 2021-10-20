Рост заболеваемости COVID-19 связан с недостаточными темпами вакцинации – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подъем заболеваемости COVID-19 в России связан с недостаточными темпами вакцинации и нарушением ограничительных мер. Об этом на заседании президента с членами правительства заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее. По словам Голиковой, эпидситуация с COVID-19 и другими вирусами в РФ усложняется.

"Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", – добавила она.

Такие цифры, по мнению вице-премьера, связаны с тем, что инфекция распространяется по всей территории страны.

"Это особенность этого подъема заболеваемости, в отличие от предыдущего сезона, и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения", – пояснила Голикова.

Ранее в связи с ситуацией с коронавирусом в России Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Ее инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет общее решение о введении нерабочих дней в России, а все подробности и нюансы данных мер разъяснит Оперативный штаб.

