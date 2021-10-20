Путин примет решение о введении нерабочих дней, а разъяснения даст Оперштаб – Песков

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Владимир Путин примет общее решение о введении нерабочих дней в России, а все подробности и нюансы данных мер разъяснит оперативный штаб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать (оперативный. – Прим. ред.) штаб правительства, кабинет министров", – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что президент ответственен за принятие "рамочных концептуальных решений".

В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.

В Кремле заявили, что решение о том, вводить в стране нерабочие дни или нет, будет принято после того, как Владимир Путин выслушает доклады об эпидемиологической ситуации.