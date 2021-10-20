Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:10

Оперштаб объяснил новые меры против COVID-19 в столице по защите самых уязвимых москвичей

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве ситуация с коронавирусом ухудшается, заболеваемость растет пять недель подряд, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Очередной подъем заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Она подчеркнула, что за полтора года борьбы с коронавирусом город сумел создать более 11 тысяч резервных коек для работы с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Сейчас, по ее словам, 80% задействованных для работы с коронавирусом мощностей – это именно резервный коечный фонд.

Но надо понимать, что любой коечный фонд конечен. И если не остановить такой экспоненциальный рост заболеваемости, то через несколько недель и имеющихся в городе мощностей может не хватить
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, среди умерших от COVID-19 наблюдается высокая доля горожан старшего возраста.

Увы, среди умерших от ковида доля пенсионеров очень высока (86%). При этом с вакцинацией ситуация обратная – из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%.... Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Так, с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями должны находиться дома.

Также в этот период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, в число которых должны войти все работники старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Это не коснется тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.

Как рассказала Ракова, в столице проживают около трех миллионов пенсионеров, из которых 135 тысяч переболели коронавирусом за последние полгода, а миллион вакцинировался.

Таким образом, мера коснется почти 1 миллиона 900 тысяч пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Заммэра подчеркнула, что соблюдающие режим самоизоляции граждане могут сходить в ближайший магазин или аптеку. Также пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии и им поможет соцработник.

Ракова добавила, что в настоящее время готовится документ, который определит порядок оформления больничных для москвичей, которые будут находиться дома.

В столице за последние сутки выявили 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 34 073 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, Магаданской области и Калмыкии.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.

Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать