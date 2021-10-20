Оперштаб объяснил новые меры против COVID-19 в столице по защите самых уязвимых москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве ситуация с коронавирусом ухудшается, заболеваемость растет пять недель подряд, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Очередной подъем заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали

Она подчеркнула, что за полтора года борьбы с коронавирусом город сумел создать более 11 тысяч резервных коек для работы с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Сейчас, по ее словам, 80% задействованных для работы с коронавирусом мощностей – это именно резервный коечный фонд.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Но надо понимать, что любой коечный фонд конечен. И если не остановить такой экспоненциальный рост заболеваемости, то через несколько недель и имеющихся в городе мощностей может не хватить

По ее словам, среди умерших от COVID-19 наблюдается высокая доля горожан старшего возраста.





Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Увы, среди умерших от ковида доля пенсионеров очень высока (86%). При этом с вакцинацией ситуация обратная – из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%.... Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан

Так, с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями должны находиться дома.

Также в этот период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, в число которых должны войти все работники старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Это не коснется тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.

Как рассказала Ракова, в столице проживают около трех миллионов пенсионеров, из которых 135 тысяч переболели коронавирусом за последние полгода, а миллион вакцинировался.





Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Таким образом, мера коснется почти 1 миллиона 900 тысяч пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных

Заммэра подчеркнула, что соблюдающие режим самоизоляции граждане могут сходить в ближайший магазин или аптеку. Также пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии и им поможет соцработник.

Ракова добавила, что в настоящее время готовится документ, который определит порядок оформления больничных для москвичей, которые будут находиться дома.

В столице за последние сутки выявили 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 34 073 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, Магаданской области и Калмыкии.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.