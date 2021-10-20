Оперштаб объяснил новые меры против COVID-19 в столице по защите самых уязвимых москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве ситуация с коронавирусом ухудшается, заболеваемость растет пять недель подряд, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что за полтора года борьбы с коронавирусом город сумел создать более 11 тысяч резервных коек для работы с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Сейчас, по ее словам, 80% задействованных для работы с коронавирусом мощностей – это именно резервный коечный фонд.
По ее словам, среди умерших от COVID-19 наблюдается высокая доля горожан старшего возраста.
Так, с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями должны находиться дома.
Также в этот период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, в число которых должны войти все работники старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Это не коснется тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.
Как рассказала Ракова, в столице проживают около трех миллионов пенсионеров, из которых 135 тысяч переболели коронавирусом за последние полгода, а миллион вакцинировался.
Заммэра подчеркнула, что соблюдающие режим самоизоляции граждане могут сходить в ближайший магазин или аптеку. Также пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии и им поможет соцработник.
Ракова добавила, что в настоящее время готовится документ, который определит порядок оформления больничных для москвичей, которые будут находиться дома.
В столице за последние сутки выявили 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 34 073 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, Магаданской области и Калмыкии.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.
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