В Москве выявили 5 847 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за последние сутки выявили 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 4 157 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 544 301", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 76 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.