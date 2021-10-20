Врач Коммунарки составил портрет типичного пациента с коронавирусом

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Врач Василий Купрейчик, работающий в больнице № 40 в Коммунарке, рассказал, что в России чаще всего госпитализируют пациентов с коронавирусом старше 50 лет. Об этом специалист написал на своей странице в Facebook.

"Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) – это обычно человек старше 50 лет с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", – говорится в публикации врача.

По словам Купрейчика, среди госпитализированных увеличилось число молодых россиян, так как вирус адаптируется к организму человека. Но специалист отметил, что для данной группы летальные исходы остаются редкостью.

"Статистически у молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30–40 лет", – добавил врач.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.