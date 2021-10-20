Директор НИИ им. Склифосовского заявил о полной загрузке коек пациентами с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков заявил о полной загруженности коечного фонда в больнице пациентами с коронавирусом.

Он отметил, что институт продолжает прием пациентов, поскольку появляются вылечившиеся. По словам Петрикова, среди госпитализированных с симптомами коронавируса практически нет вакцинированных.

"Вакцинированных – капля в море. Если взять наш корпус, то вакцинированных в нем, дай бог, 1%. Все остальные – 99% – невакцинированные", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.

Подъем заболеваемости она назвала прогнозируемым. По словам Пшеничной, среди пациентов с COVID-19 есть и ранее вакцинированные, но болезнь они переносят в легкой форме.

