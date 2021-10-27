В Москве выявлено 5 789 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За сутки госпитализировали 1 523 человека. На ИВЛ находятся 744 пациента.
"В городе выздоровел еще 4 471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 572 825", – говорится в сообщении.
В столице за минувшие 24 часа умер 91 пациент, у всех подтвердился диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.
В России за последние сутки подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали 8 352 601 случай COVID-19.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Песков заявил, что губернаторы могут продлевать нерабочие дни по своему усмотрению
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