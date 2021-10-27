В Москве выявлено 5 789 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 1 523 человека. На ИВЛ находятся 744 пациента.

"В городе выздоровел еще 4 471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 572 825", – говорится в сообщении.

В столице за минувшие 24 часа умер 91 пациент, у всех подтвердился диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали 8 352 601 случай COVID-19.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.