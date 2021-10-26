Песков заявил, что в Москве не планируют вводить локдаун

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле не обсуждают вопрос введения локдауна в Москве из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"В Москве нет и не планируется локдауна", – сказал представитель Кремля.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время прекратят работу предприятия и организации на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В Москве за последние сутки выявили 6 074 новых случая коронавируса. В России за минувшие 24 часа подтвердили 36 446 новых случаев коронавируса. При этом в 2 907 (8,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

