В Москве выявлено 6 074 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за последние сутки выявили 6 074 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За 24 часа в городе госпитализировали 1 604 человека. На ИВЛ находится 701 человек. Выздоровели в городе еще 3 924 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 568 354.

Также за сутки в столице скончались 86 пациентов с пневмонией и подтвержденным COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 36 446 новых случаев коронавируса. При этом в 2 907 (8,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию, поскольку они часто дают ложноотрицательный ответ.