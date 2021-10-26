Роспотребнадзор назвал лекарства, снижающие выработку иммунитета от COVID-19

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Перечень лекарств, снижающих выработку иммунного ответа от коронавируса, появился на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что навредить выработке иммунного ответа способны цитостатики и кортикостероиды. Такие лекарства часто назначают при ревматологических заболеваниях и онкологии.

"Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и при возможности скорректирует дозы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в целом не существует препаратов, которые было бы нельзя совмещать с вакциной.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию, поскольку они часто дают ложноотрицательный ответ.