Эксперт объяснил, почему нельзя приравнивать экспресс-тесты на COVID-19 к ПЦР

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Экспресс-тесты на выявление коронавируса нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию, поскольку они часто дают ложноотрицательный ответ. Об этом рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"В некоторых случаях экспресс-тесты приравнены к диагностике методом ПЦР. Я считаю, это неправильно. Для экспресс-диагностики применяется антиген, а он часто дает ложноотрицательный ответ, и носители ковида продолжают передвигаться в популяции, заражая других", – приводит слова специалиста ТАСС.

По мнению Исаева, чтобы снизить в России заболеваемость COVID-19, необходимо вернуть практику выборочных проверок трудовых коллективов на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

"Этот метод был эффективен, но летом от него отказались. И, на мой взгляд, возможно, именно этот отказ вызвал резкий вертикальный всплеск заболеваемости", – считает он.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.