В России увеличился спрос на ПЦР-тесты на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России этой осенью граждане сделали ПЦР-тесты на COVID-19 в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек на анализ вырос почти на треть, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Как уточняется, специалисты проанализировали данные за сентябрь и первую половину октября текущего и прошлого года по частным лабораториям и клиникам.
Исследование показало, что средняя стоимость ПЦР-тестов составила 2 226 рублей, что на 27% дороже, чем в прошлом году. А на 807% (в девять раз) увеличился объем продаж штучных тестов.
Количество тестов на антитела, которые были сделаны в частных клиниках за тот же период, сократилось за год на 20%, а их стоимость снизилась на 11% и составила 1 090 рублей.
По данным экспертов, повышенный спрос на ПЦР-тесты наблюдался летом, когда наступил сезон отпусков. Это было связано с выездом граждан за границу и требованиями в отелях и гостиницах.
"В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение "безопасного" статуса участников", – объяснили специалисты.
Ранее Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в 50 точках Москвы. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).
Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
"Это наш город": в Москве заработали 30 новых точек экспресс-тестирования на коронавирус
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