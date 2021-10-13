Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа ученых из Швеции и Италии выяснила, что антитела к коронавирусу снижаются на протяжении полугода после болезни, однако потом стабильно сохраняются до 15 месяцев. Статья с результатами их исследования опубликована на сайте препринтов BioRxiv.org.

Так, на пике выработки антител уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA у пациентов увеличивались на 77 и 85% соответственно, а затем в течение 6–15 месяцев падали до отметки 4,5 и 11%. Антитела к S-белку увеличивались примерно на тот же уровень на протяжении 1–3 месяцев, а уже спустя два месяца сокращались вдвое.

В рамках исследования были использованы анализы крови 136 пациентов с коронавирусной инфекцией. А в качестве контрольной выборки использовались образцы крови 108 здоровых человек с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее сингапурские ученые допустили возникновение вируса SARS-CoV-3. По их мнению, это может произойти в случае передачи SARS-CoV-2 от человека летучим мышам, обитающим в Америке.

Эти животные обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет не развиваться болезням, однако вирус в их организмах продолжит мутировать и может попасть к людям в уже измененном виде.

