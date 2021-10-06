Ученые заявили о возможном возникновении SARS-CoV-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сингапурские ученые заявили о возможном возникновении вируса SARS-CoV-3. Это может произойти в случае передачи SARS-CoV-2 от человека летучим мышам, сообщает ТАСС.
Большинство ученых убеждены, что коронавирус SARS-CoV-2 первоначально обнаружили у летучих мышей, которые обитают в Азии. Впоследствии вирус передался животному. Вторым каналом могли быть панголины или циветты. Затем коронавирус передался человеку.
"Однако для нас стало неожиданностью, что вирус легко может обратно передаваться от человека к животному, хотя не было информации об обратной передаче от домашних животных к хозяину", – сказал руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа.
Большая опасность, по мнению ученого, кроется в возможной передаче вируса от человека к летучим мышам, обитающим в Америке. Они обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет не развиваться болезням.
"Однако вирус продолжает мутировать и может передаться другим животным, от которых вновь попадет к человеку, но уже в видоизмененном виде. И тогда мы можем получить, например, SARS-CoV-3", – пояснил эксперт.
Ранее ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19. Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса.
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