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Общество

15:13

Ученые заявили о возможном возникновении SARS-CoV-3

наука общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сингапурские ученые заявили о возможном возникновении вируса SARS-CoV-3. Это может произойти в случае передачи SARS-CoV-2 от человека летучим мышам, сообщает ТАСС.

Большинство ученых убеждены, что коронавирус SARS-CoV-2 первоначально обнаружили у летучих мышей, которые обитают в Азии. Впоследствии вирус передался животному. Вторым каналом могли быть панголины или циветты. Затем коронавирус передался человеку.

"Однако для нас стало неожиданностью, что вирус легко может обратно передаваться от человека к животному, хотя не было информации об обратной передаче от домашних животных к хозяину", – сказал руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа.

Большая опасность, по мнению ученого, кроется в возможной передаче вируса от человека к летучим мышам, обитающим в Америке. Они обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет не развиваться болезням.

"Однако вирус продолжает мутировать и может передаться другим животным, от которых вновь попадет к человеку, но уже в видоизмененном виде. И тогда мы можем получить, например, SARS-CoV-3", – пояснил эксперт.

Ранее ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19. Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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