Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

Фото: depositphotos/Ugreen
Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.
Главным показателем стал уровень специфических антител против спайкового белка COVID-19. Такие антитела формируются при вакцинации.
Второй фактор – это общее количество антигенов, или антигенимии, и третий – количество вирусной РНК в крови. До сих пор ученые не знали, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода.
Специфические антитела против спайкового белка коронавируса блокируют репликацию вируса. Антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены. По количеству же вирусной РНК можно определить текущий объем вируса в организме.
Исследователи пришли к выводу, что только один из этих параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти, а два других параметра связаны с первым. В частности, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.
Ученые надеются, что результаты их исследований помогут установить оптимальные уровни антител, нужные каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, с чем связан рост смертности от COVID-19 в России. По словам специалиста, некоторые не болевшие коронавирусом и невакцинированные россияне надеются вновь "проскочить" мимо, однако они не учитывают мутации.
За последние сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперштаб, в 2 110 (8,4%) из них отсутствовали клинические проявления.
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: