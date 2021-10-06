Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

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Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.

Главным показателем стал уровень специфических антител против спайкового белка COVID-19. Такие антитела формируются при вакцинации.

Второй фактор – это общее количество антигенов, или антигенимии, и третий – количество вирусной РНК в крови. До сих пор ученые не знали, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода.

Специфические антитела против спайкового белка коронавируса блокируют репликацию вируса. Антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены. По количеству же вирусной РНК можно определить текущий объем вируса в организме.

Исследователи пришли к выводу, что только один из этих параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти, а два других параметра связаны с первым. В частности, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

Ученые надеются, что результаты их исследований помогут установить оптимальные уровни антител, нужные каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, с чем связан рост смертности от COVID-19 в России. По словам специалиста, некоторые не болевшие коронавирусом и невакцинированные россияне надеются вновь "проскочить" мимо, однако они не учитывают мутации.

За последние сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперштаб, в 2 110 (8,4%) из них отсутствовали клинические проявления.