Минздрав разрешил провести второй этап испытаний назальной вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство здравоохранения РФ выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.
О завершении доклинической стадии испытаний интраназальной вакцины Центра имени Гамалеи стало известно 11 августа. Препарат представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.
Еще в конце июня подобным способом привилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники центра.
Ученые центра имени Гамалеи сообщили о "серьезном прогрессе" с назальной вакциной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: