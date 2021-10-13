Минздрав разрешил провести второй этап испытаний назальной вакцины от COVID-19

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Министерство здравоохранения РФ выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.

О завершении доклинической стадии испытаний интраназальной вакцины Центра имени Гамалеи стало известно 11 августа. Препарат представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

Еще в конце июня подобным способом привилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники центра.

