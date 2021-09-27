Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2". Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
Речь идет о первом и втором этапах испытаний, их планируется провести на 170 пациентах. Разрешение выдано до 31 августа 2022 года.
Исследования препарата будут проводиться на базе трех медицинских учреждений: НИИ гриппа имени Смородинцева, медцентра "Эко-безопасности" в Санкт-Петербурге и ООО "Центр профессиональной медицины" в Перми.
Ранее сообщалось, что вакцина "Бетувакс-Ков-2" по результатам доклинических исследований на животных показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров антител против коронавируса.
"Бетувакс-Ков-2" разрабатывается компанией "Институт стволовых клеток человека". Это субъединичная рекомбинантная вакцина, в основе которой лежат сферические частицы с поверхностным антигеном (белком) коронавируса.
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