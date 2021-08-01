Начало испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" планируется на сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" могут начаться в сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ, участник рынка НТИ "Хелснет"), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" совместно с компанией "Бетувакс", готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы", – заявили в пресс-службе Платформы.
"Бетувакс-Ков-2" – это субъединичная рекомбинантная вакцина, в основе которой лежат сферические частицы с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. По мнению разработчиков, препарат подойдет для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
"По результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-Ков-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных", – уточнили представители Платформы НТИ.
По словам разработчиков, заявка, поданная в Минздрав, предполагает совмещенные 1-2 фазы исследования, участие в которых примут 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.
Ранее член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил, что в настоящее время вакцинация является единственным способом побороть COVID-19. Она дает гарантию, что заболев, он останется жив, а течение болезни не будет тяжелым.
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