Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко развеял популярный миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины", – сказал Проценко.

Врач назвал подобные утверждения спекуляцией антиваксеров.

"Люди идут против банальной логики", – подчеркнул медик.

Проценко также уточнил, что полностью вакцинированным человек становится спустя 14 дней после введения второго компонента. Он попросил граждан не расслабляться после первой прививки, так как иммунитет еще не успел сформироваться.

Ранее Проценко рассказал, с чем связаны случаи заболевания COVID-19 после первой прививки.

Он также напомнил о важности ношения масок в общественных местах, поскольку даже формирование иммунитета не способно защитить человека при взаимодействии с инфицированными.