Проценко объяснил случаи заражения коронавирусом после прививки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач больницы № 40 Денис Проценко рассказал, с чем связаны случаи заболевания COVID-19 после первой прививки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, вероятность заболеть после введения первого компонента связана с тем, что иммунитет не успевает сформироваться.

"Он развивается через 14 дней после введения первой прививки. Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее", – объяснил он.

Проценко также напомнил о важности ношения масок в общественных местах, поскольку даже формирование иммунитета не способно защитить человека при взаимодействии с инфицированными.

Ранее эксперты выяснили, в каком возрасте лучше формируются антитела к коронавирусу. Так, у переболевших COVID-19 людей пожилого возраста лучше формируются антитела класса IgG, чем у перенесших коронавирусную инфекцию представителей более молодого поколения.

