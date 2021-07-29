Эксперты выяснили, в каком возрасте лучше формируются антитела к коронавирусу

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У переболевших COVID-19 людей пожилого возраста лучше формируются антитела класса IgG, чем у перенесших коронавирусную инфекцию представителей более молодого поколения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Лабораторной службы "Хеликс".

Специалисты пришли к выводу, что у людей из возрастной группы 60–70 лет вырабатывается в два раза больше антител, чем у пациентов 20–30 лет.

"У таких людей (пожилых. – Прим. ред.) иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста", – объяснил медицинский директор Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

Также в ходе исследования подтвердилась связь между тяжестью COVID-19 и высоким уровнем антител, что особенно характерно для представителей старшего поколения.

Кроме того, специалисты проанализировали разницу в иммунизации у мужчин и женщин. Оказалось, что у первых количество антител достигает максимума на 45-й день после инфицирования, затем сохраняется в течение двух месяцев, после чего постепенно падает. Между тем у представительниц женского пола концентрация антител продолжает расти на протяжении полугода.

Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что ревакцинация может потребоваться любому человеку для защиты от новых штаммов коронавируса. По ее словам, бустерная прививка поможет организму увеличить концентрацию антител для борьбы с более опасным патогеном.

