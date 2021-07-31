Евгений Нифантьев: вакцина дает гарантию, что течение болезни не будет тяжелым

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В настоящее время вакцинация является единственным способом побороть COVID-19, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Я с первых дней был на рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы, фармацевты и провизоры, – те люди, которые подавали "снаряды" врачам. И мне пришлось столкнуться с вирусом два раза. Такого никому не пожелаешь – эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убежден в том, что единственный способ побороть эту болезнь – как можно большему числу людей сделать прививку. Этим мы защитим людей, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям", – отметил Нифантьев.

При этом, по его словам, никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Но она дает гарантию, что заболев, он останется жив, а течение болезни не будет тяжелым. Это также подтверждает статистика лечебных учреждений: очень малая часть пациентов больниц не сделали прививку. Но практически все они не болеют в тяжелой форме.

"Не стоит забывать простой человеческий принцип: нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Мы несем ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые нас окружают. Для меня самые близкие люди – это моя семья", – подчеркнул Нифантьев.

Ранее Евгений Нифантьев заявил, что благодаря контролю за реализацией лекарственных препаратов с помощью системы маркировки в столице стали редки случаи продажи сильнодействующих средств без рецепта.

По его словам, сотрудники аптек, продающие рецептурные средства людям с наркотической зависимостью, – преступники. До введения системы маркировки было сложно выявить промышляющие подобной торговлей аптеки. При этом их закрытие не решало проблему.