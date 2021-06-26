Евгений Нифантьев призвал очистить город от наркорекламы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев заявил, что в Москве необходимо активно бороться с наркорекламой.
Волонтеры Нифантьева в День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков провели совместный рейд с представителями МГЕР и движения "СТОП-наркотик". Они закрашивали метки, ведущие на каналы продажи наркотиков в Сети, в районе Братеево.
"Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего времени. Причем с каждым годом в ряды наркозависимых попадает все больше молодежи. Сегодня речь идет уже о школьниках, и с этим нужно активно бороться", – заявил Нифантьев.
Общественник добавил, что только официально в России зарегистрировано более 600 тысяч наркозависимых, что делает наркопотребление "самым страшным явлением времени".
Волонтеры не только закрасили незаконную рекламу, но и сфотографировали ее. Данные будут переданы в правоохранительные органы. Акцию планируется распространить и на другие районы Южного округа.
Ранее в июне член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны. Об этом он рассказал по итогам съезда партии "Единая Россия".
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