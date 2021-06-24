Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума

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Инициативу члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева поднять студентам стипендии до прожиточного минимума поддержал ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

"Студенты – это наше будущее. И чем лучше они будут жить и учиться, тем крепче и сильнее будет наша страна. Сейчас, в век технологий, будущее нашей страны зависит вовсе не от сырьевых ресурсов, а от высококачественного специалиста, от того, какую высокотехнологичную современную продукцию он будет выпускать", – отметил Алексей Забелин.

Для этого, по его мнению, студентов нужно качественно учить, что удастся лишь в том случае, если они будут сытыми, а не голодными.

"Безусловно, я сторонник того, чтобы студентам подняли уровень стипендиального обеспечения минимум до прожиточного минимума. У нас социальное государство. И оно должно обеспечивать прежде всего развитие своих граждан, которые в свою очередь будут развивать в ней технологии, науку, промышленность, производство", – добавил ректор МФЮА.

17 июня сообщалось, что Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета. Эту идею он планирует вынести на общественные обсуждения.

Ранее московские студенты поддержали эту инициативу флешмобом "Хочу учиться". В униформе курьеров, официантов, продавцов они провели акцию. Тем самым они рассказали, что вынуждены совмещать учебу с различными подработками, что негативно сказывается на успеваемости.

