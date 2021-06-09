Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев провел окружной турнир по мини-футболу среди детских команд Южного округа Москвы. В нем приняли участие восемь команд.
"Так приятно смотреть на ребят, которые успешно совмещают учебу с физической активностью. Они подают классный пример своим сверстникам, которые сегодня все чаще заменяют спорт на соцсети. Это ведь куда проще – уставиться в экран и смотреть ролики, листать картинки, ставить лайки", – заявил Нифантьев.
Он отметил важность развития спортивных секций в пешей доступности от местожительства детей. В связи с этим Нифантьев предложил построить в столице 100 новых бассейнов в течение пяти лет.
Ранее Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела. Конкурс проводился для того, чтобы дети могли отвлечься от социальных сетей и направить свою интернет-активность в конструктивное русло.
Участникам предложили самим придумать и провести благотворительные акции, направленные на проявление милосердия, гуманности и заботы по отношению к окружающим. О своем проекте ребята должны были рассказать в видеопрезентации, которую нужно было выложить на своей странице в интернете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: