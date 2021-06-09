Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев провел окружной турнир по мини-футболу среди детских команд Южного округа Москвы. В нем приняли участие восемь команд.



"Так приятно смотреть на ребят, которые успешно совмещают учебу с физической активностью. Они подают классный пример своим сверстникам, которые сегодня все чаще заменяют спорт на соцсети. Это ведь куда проще – уставиться в экран и смотреть ролики, листать картинки, ставить лайки", – заявил Нифантьев.

Он отметил важность развития спортивных секций в пешей доступности от местожительства детей. В связи с этим Нифантьев предложил построить в столице 100 новых бассейнов в течение пяти лет.

Ранее Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела. Конкурс проводился для того, чтобы дети могли отвлечься от социальных сетей и направить свою интернет-активность в конструктивное русло.

Участникам предложили самим придумать и провести благотворительные акции, направленные на проявление милосердия, гуманности и заботы по отношению к окружающим. О своем проекте ребята должны были рассказать в видеопрезентации, которую нужно было выложить на своей странице в интернете.