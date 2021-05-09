Член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы ветеранов сцены

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы ветеранов театра и кино и подарил в коллекцию Дома ветеранов сцены картину с изображением Красной Площади и московского Кремля.
"1418 дней и ночей наша страна боролась со злейшим врагом, который хотел раздавить нас, уничтожить как нацию. Война пришла в каждый дом, в каждую семью. Мир достался дорого – ценой жизни почти 27 миллионов наших сограждан. Воевали все. В том числе и наши будущие любимые артисты – Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Смирнов. Как и миллионы других сограждан, они честно выполнили гражданский и человеческий долг", – отметил Евгений Нифантьев.
Он также акцентировал внимание на том, что неоценимый вклад в общую борьбу и великую Победу внесли передвижные агитбригады. За годы войны они дали более миллиона концертов на передовой, в госпиталях и запасных частях. Популярные песни в исполнении любимых артистов пронзительным эхом отзывались в сердцах солдат. Лучшая тому иллюстрация – Клавдия Шульженко и ее "Синий платочек".
"Поздравляю вас, дорогие ветераны, с этим великим днем, с самым большим праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, побольше жизненных сил и долгих лет счастливой жизни", – сказал Нифантьев.
Ранее в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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