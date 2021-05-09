Москвичи могут познакомиться с воспоминаниями ветеранов онлайн

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Новый раздел с воспоминаниями ветеранов появился на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения. Там собрано около 20 историй тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Быть наследником Победы – это значит передавать историю о Великой Отечественной войне из поколения в поколение. Живые воспоминания ветеранов еще раз напоминают нам о народном подвиге, самоотверженном и героическом. Ветераны – последние свидетели памятных событий, они продолжают учить школьников и взрослых любить свой город, свою Родину, не бояться брать ответственность за себя и тех, кто рядом, трудиться на благо общества", – отметил руководитель ведомства Евгений Стружак.
На тематической странице также будут опубликованы фотографии ветеранов войны. На сайте можно будет найти и новости о социальной поддержке горожан старшего возраста.
Уточняется, что Москва оказывает поддержку одиноким ветеранам: за некоторыми ухаживают сиделки, некоторых навещают раз в неделю социальные работники, некоторым приносят продукты и лекарства.
"Сегодня Москва помнит о каждом участнике войны – мы стараемся комплексно заботиться о фронтовиках, тружениках тыла и продолжим это делать через социальную поддержку, медицинскую реабилитацию, через простое человеческое внимание, в котором так нуждаются люди старшего поколения. Дорогие ветераны, спасибо вам за все, ваш героический подвиг продолжает жить – в ваших детях, внуках и правнуках!" – заключил Стружак.
Ранее в Платовском сквере Москвы открылась выставка фотографий военных лет.
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