В Москве открылась инициированная Евгением Поповым выставка редких фронтовых снимков

Фото: Альфия Гилазова
Выставка фотографий военных лет открылась в Платовском сквере Москвы, рассказал тележурналист Евгений Попов.
В частности, горожане могут увидеть кадры, рассказывающие о жизни военного корреспондента Игоря Григорьевича Гребцова. Уточняется, что он принимал участие в обороне Сталинграда, Курской битве, форсировании Днепра и Корсунь-Шевченковской операции. После ранения он продолжил свой путь в качестве военного корреспондента дивизионной газеты "Боевая красноармейская".
"Глядя на эти снимки, я осознал, насколько они ценны и как легко мы можем их потерять. Человеческая память несовершенна. Тех, кто видел войну своими глазами, кто пережил ее ужасы, остается все меньше. Что будут знать о Великой Отечественной поколения, который придут после нас? Из каких источников они будут получать эти знания? Поэтому просто необходимо сохранить как можно больше фактических свидетельств минувшей войны", – прокомментировал Попов.
Тележурналисту принадлежит идея оцифровать снимки военных лет. Инициативу поддержали в Совете ветеранов района Дорогомилово.
Планируется, что данная выставка станет постоянной со сменяющейся экспозицией.
Также фотографиями поделился Алексей Васильевич Невзоров, принимавший участие в Сталинградской и Курской битвах. Он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией".
Ранее в столице открылись уличные выставки под названием "Москва победная". В экспозиции представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки.
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