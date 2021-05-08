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Общество

09:18

Волонтеры движения "Москвичи москвичам" поздравили ветеранов с Днем Победы

общество

Фото: youtube.com/Москвичи москвичам

Волонтеры движения "Москвичи москвичам" поздравили ветеранов с Днем Победы. Куратором проекта является депутат Госдумы Ирина Белых.

"Мы, представители молодого поколения, безгранично благодарны ветеранам, защитившим нашу страну. И рады, что у нас есть такая возможность, лично поздравить участников войны, отдать дань уважения их подвигу. А также из первых уст услышать о тяготах сражений, примерах мужества наших предков", – призналась волонтер Маргарита Дугаева.

Уточняется, что многие ветераны узнали активистов, поскольку те на постоянной основе оказывают им адресную поддержку.

Ветеран Антон Козуб рассказал о том, что он увидел в освобожденном Красной Армией лагере смерти Освенциме. По его словам, такое должно оставаться в памяти граждан навсегда.

"Спасибо ребятам за их внимание, заботу, а главное, за уважительное отношение к ветеранам и истории нашей страны. Для меня самое главное, чтобы жила память о войне, о тех, кто завоевал для мира Победу. Я уверен, что активисты движения сохранят ее и передадут своим детям и внукам", – отметил Антон Антонович.

Ранее член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы и будущим 100-летием участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Усетинскую.

Общественник также вручил ветерану цветы. При этом Прасковья Николаевна пригласила Нифантьева на свой юбилей. Приглашение было принято.

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