Фото: youtube.com/Москвичи москвичам
Волонтеры движения "Москвичи москвичам" поздравили ветеранов с Днем Победы. Куратором проекта является депутат Госдумы Ирина Белых.
"Мы, представители молодого поколения, безгранично благодарны ветеранам, защитившим нашу страну. И рады, что у нас есть такая возможность, лично поздравить участников войны, отдать дань уважения их подвигу. А также из первых уст услышать о тяготах сражений, примерах мужества наших предков", – призналась волонтер Маргарита Дугаева.
Уточняется, что многие ветераны узнали активистов, поскольку те на постоянной основе оказывают им адресную поддержку.
Ветеран Антон Козуб рассказал о том, что он увидел в освобожденном Красной Армией лагере смерти Освенциме. По его словам, такое должно оставаться в памяти граждан навсегда.
"Спасибо ребятам за их внимание, заботу, а главное, за уважительное отношение к ветеранам и истории нашей страны. Для меня самое главное, чтобы жила память о войне, о тех, кто завоевал для мира Победу. Я уверен, что активисты движения сохранят ее и передадут своим детям и внукам", – отметил Антон Антонович.
Ранее член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы и будущим 100-летием участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Усетинскую.
Общественник также вручил ветерану цветы. При этом Прасковья Николаевна пригласила Нифантьева на свой юбилей. Приглашение было принято.
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