Евгений Нифантьев поздравил ветерана-медика с Днем Победы

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Член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил с Днем Победы и будущим 100-летием участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Усетинскую.

"Вы – уникальный человек. Прошли страшную войну, спасли не одну сотню человеческих жизней. Спасибо вам большое за то, что все мы можем сегодня жить и разговаривать на родном языке. Благодарю вас от имени наших детей. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и любви со стороны всех людей, которые вас окружают", – сказал Нифантьев на встрече.

Общественник также вручил ветерану цветы. При этом Прасковья Николаевна пригласила Нифантьева на свой юбилей. Приглашение было принято.

Уточняется, что до войны Усетинская работала фельдшером, а после призыва стала служить старшей операционной сестрой в медсанбате 399-й стрелковой дивизии, сформированной в марте 1942 года в Иркутске.

Она рассказала, что из 14 тысяч военнослужащих, которые прошли через данную дивизию, осталось лишь 158 человек. Солдаты и офицеры погибли в Сталинградской битве.

Прасковья Усетинская награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", а также юбилейными медалями.

Ранее член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева совместно с представителями творческих и военно-патриотических коллективов района Нагатино-Садовники провели выездное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.

Во дворах, где проживают защитники Родины, звучали песни военных лет. Также был выставлен почетный караул знаменосцев и юнармейцев. После этого в небо выпустили белых голубей как знак мира и вечной памяти о событиях прошлого. Кроме того, ветеранам вручили цветы и подарки.

