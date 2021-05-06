Сергунина: культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 6 по 10 мая музеи, библиотеки и другие культурные учреждения столицы проведут в честь Дня Победы более 200 мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате", – заметила заместитель мэра Наталья Сергунина. На очных же встречах посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.
Так, 7 мая в библиотеке № 134 поэтесса и ветеран ВОВ Зинаида Дарумова прочитает лекцию "О тружениках тыла и детях войны". В этот же день в Доме Лосева на Арбате пройдет поэтический вечер "Лирика военных лет", на котором народный артист России Виктор Никитин прочитает стихи поэтов-фронтовиков. А 9 мая состоится онлайн-лекция о творчестве Константина Паустовского, которую проведет музей писателя в своем Instagram.
С расписанием других мероприятий можно ознакомиться на сайте "Онлайн.Библиогород".
9 мая вход в Музей Победы сделают бесплатным. Посетителям будут доступны все экспозиции музея, за исключением выставки "Подвиг Народа".
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