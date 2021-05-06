Вход в Музей Победы в Москве будет бесплатным 9 мая

Вход в Музей Победы 9 мая станет бесплатным, кроме экспозиции "Подвиг Народа". На нее потребуется билет.

В главном здании можно посетить выставку "Триумф Победителей". Ее открыли специально ко Дню Победы. Там можно узнать об истории празднования 9 Мая.

Кроме того, на уличной площадке музея представлена коллекция боевой техники. Под открытым небом собрано более 400 раритетных образцов танков, самолетов, артиллерии, кораблей. Все они были на вооружении стран-участниц Второй мировой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.