В Сети появилось редкое видео со съемок "Звездных войн" с Кэрри Фишер

Фото: Lucasfilm Ltd. (1980)

Редкое семиминутное видео со съемок фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" появилось в Сети. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ролик попали исполнители трех главных ролей в киносаге – Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Марк Хэмилл.



Умершая в декабре 2016 года Фишер на видео общается с коллегами в перерывах между съемками, а также входит в роль перед камерой. Форд, в свою очередь, путает свои реплики, а Хэмилл упражняется во владении реквизитным лазерным мечом.

"Эпизод V" снимали в 1979 году в Норвегии – в сюжете фигурирует снежная планета. Премьера фильма состоялась уже в 1980 году.

Ранее сообщалось, что режиссером одного из новых фильмов во вселенной "Звездных войн" станет новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити. Он известен как автор фильмов "Тор: Рагнарек", "Реальные упыри" и "Кролик Джоджо".

