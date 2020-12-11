Хайден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера в сериале об Оби-Ване Кеноби

Фото: стоп-кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов", 2005 год, реж. – Д. Лукас
Канадский актер Хейден Кристенсен снова сыграет Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера) в новом сериале про Оби-Вана Кеноби от стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на главу компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Кристенсен играл Энакина Скайуокера, который пал на темную сторону и стал Дартом Вейдером, в двух частях трилогии приквелов, в последний раз появившись в этой роли в фильме "Звездные войны: Эпизод III – Месть ситхов" в 2005 году.
Действие нового сериала развернется спустя 10 лет после событий третьего эпизода, в финале которого персонаж Кристенсена и перешел на сторону тьмы. Сюжет расскажет о событиях из жизни учителя Энакина Скайуокера – Оби-Вана Кеноби, который старается пережить потерю лучшего друга и любимого ученика.
Сам Кристенсен завил, что работа в "Звездных войнах" была "невероятным путешествием" и отметил, что будет счастлив снова работать с Юэном Макгрегором, который также вернется к роли Оби-Вана Кеноби спустя пятнадцать лет.
"Конечно, Энакин и Оби-Ван были не в лучших отношениях, когда мы видели их в последний раз. Будет интересно увидеть, что такой замечательный режиссер, как Дебора Чоу, приготовил для всех нас. Я рад снова поработать с Юэном. Приятно вернуться", – сказал Кристенсен.
В настоящее время производство сериала приостановлено. Как сообщал Макгрегор, снимать сериал продолжат в марте следующего года. Он отметил, что съемки перенесли из-за коронавируса и смены сценариста: в январе 2020 года из проекта вышел сценарист Хуссейн Амини.
Дата релиза сериала про Оби-Ван Кеноби пока неизвестна.
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