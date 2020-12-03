Статую Дарта Вейдера установили в Великобритании

Новости мира: в Великобритании установили статую Дарта Вейдера

Памятник в честь персонажа Дарта Вейдера установили в британском Бристоле. В этом городе жил актер Дэвид Праус, сыгравший антигероя в серии фильмов "Звездные войны".

Установку трехметровой статуи также связали с недавней смертью Прауса в возрасте 85 лет.

В настоящий момент неизвестно, кто является автором монумента, а также согласована ли установка с властями.

Отмечается, что ранее на том месте находилась статуя Колстона, однако в июне участники акции протеста против расовой дискриминации сбросили ее в реку. Позднее участники Black Lives Matter установили там статую в честь активистки.