В Великобритании статую противницы расизма установили вместо памятника работорговцу

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Участники антирасистского движения Black Lives Matter в британском городе Бристоль установили статую в честь активистки. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Таким образом, они отметили вклад Джейн Рейд в протестные акции в отношении расизма. При этом городские власти на установку монумента разрешения не выдавали – это личная инициатива активистки и скульптора Марка Куинна.

Статую установили на том месте, где ранее располагался монумент Эдварду Колстону – купцу, меценату и работорговцу 17-го века. Еще в июне протестующие снесли монумент и сбросили его в море.

Скульптуру затем подняли на сушу и планируют передать в музей.

Ранее в США, где начались и активно распространялись протесты, снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Инцидент произошел в Портленде.

Протесты в США начались после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания. Он подозревался в оплате товаров поддельным денежным знаком.

Впоследствии движение Black Lives Matter стихийно распространилось и в других странах.

