В Великобритании статую противницы расизма установили вместо памятника работорговцу

15:10
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Участники антирасистского движения Black Lives Matter в британском городе Бристоль установили статую в честь активистки. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Таким образом, они отметили вклад Джейн Рейд в протестные акции в отношении расизма. При этом городские власти на установку монумента разрешения не выдавали – это личная инициатива активистки и скульптора Марка Куинна.
Статую установили на том месте, где ранее располагался монумент Эдварду Колстону – купцу, меценату и работорговцу 17-го века. Еще в июне протестующие снесли монумент и сбросили его в море.
Скульптуру затем подняли на сушу и планируют передать в музей.
Ранее в США, где начались и активно распространялись протесты, снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Инцидент произошел в Портленде.
Протесты в США начались после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания. Он подозревался в оплате товаров поддельным денежным знаком.
Впоследствии движение Black Lives Matter стихийно распространилось и в других странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: