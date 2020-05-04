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21:16

Режиссером новых "Звездных войн" станет Тайка Вайтити

за рубежом культура кино

Фото: ТАСС/David Swanson/EPA

Новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги "Звездные войны". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию киностудии The Walt Disney Company.

"Тайка Вайтити, завоевавший недавно премию Американской академии киноискусств за адаптированный сценарий "Кролика Джоджо" и снимавший финал первого сезона сериала "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019) для онлайн-сервиса Disney+, будет режиссером и одним из авторов сценария нового художественного фильма "Звездные войны", – указано в пресс-релизе.

Соавтором сценария новой ленты выступит Кристи Уилсон-Кернс. Она, в частности, работала над оскароносной военной драмой "1917".

Вайтити также известен как автор фильмов "Тор: Рагнарок" и "Реальные упыри". Его последняя на данный момент работа, "Кролик Джоджо", добилась успеха, несмотря на скептицизм критиков.

4 мая считается неофициальным праздником фанатов "Звездных войн". Она была выбрана из-за созвучия "May the 4th" с пожеланием из фильма "May the Force be with you".

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