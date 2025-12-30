Московский зоопарк изменит график работы 31 декабря

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Режим работы Московского зоопарка изменится 31 декабря, сообщили в пресс-службе зоосада.

В последний день уходящего года он будет работать в укороченном режиме – с 09:00 до 15:00. При этом кассы и терминалы проработают до 14:00. Также посетители смогут войти в зоопарк не позднее 14:00.

С 1 января 2026 года и на протяжении всех новогодних праздников зоопарк будет работать в обычном режиме с 09:00 до 17:00. Посетителей ждет увлекательная программа, которая включает в себя лекции, мастер-классы, экскурсии, квесты и спектакль.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь. Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 10:00 1 января. Однако ГУМ-Каток будет работать в соответствии с расписанием.

