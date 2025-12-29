Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 14:27

Транспорт

Пассажирские сервисы столичного метро продолжат работу в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период новогодних праздников пассажирские сервисы метро Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем стабильную работу сервисов и помощь пассажирам, чтобы поездки оставались комфортными и безопасными", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в новогоднюю ночь, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, будут дежурить на станциях "Охотный ряд", "Китай-город" и "ВДНХ".

При этом сопровождение сотрудника ЦОМП на всей транспортной инфраструктуре можно будет заказать заранее. Заявку необходимо оставить минимум за 24 часа.

Кроме того, ежедневно с 08:00 до 20:00, включая праздники, на станциях "Черкизовская", "Деловой центр" и "Котельники" будут работать склады забытых вещей. В случае оставления вещи в метро, трамвае, автобусе, на МЦД или МЦК, можно оставить заявку на ее поиск через мобильное приложение "Метро Москвы".

Вместе с тем в праздничные дни в стандартном графике – ежедневно с 08:00 до 20:00 – работают стойки "Живое общение".

Ранее москвичам рассказали, что с 31 декабря на 1 января по особому графику будет работать городской транспорт. Например, метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

На протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов. В обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика