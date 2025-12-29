Пассажирские сервисы столичного метро продолжат работу в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период новогодних праздников пассажирские сервисы метро Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем стабильную работу сервисов и помощь пассажирам, чтобы поездки оставались комфортными и безопасными", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в новогоднюю ночь, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, будут дежурить на станциях "Охотный ряд", "Китай-город" и "ВДНХ".

При этом сопровождение сотрудника ЦОМП на всей транспортной инфраструктуре можно будет заказать заранее. Заявку необходимо оставить минимум за 24 часа.

Кроме того, ежедневно с 08:00 до 20:00, включая праздники, на станциях "Черкизовская", "Деловой центр" и "Котельники" будут работать склады забытых вещей. В случае оставления вещи в метро, трамвае, автобусе, на МЦД или МЦК, можно оставить заявку на ее поиск через мобильное приложение "Метро Москвы".

Вместе с тем в праздничные дни в стандартном графике – ежедневно с 08:00 до 20:00 – работают стойки "Живое общение".

Ранее москвичам рассказали, что с 31 декабря на 1 января по особому графику будет работать городской транспорт. Например, метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

На протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов. В обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.

