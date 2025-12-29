29 декабря, 09:19Транспорт
Дептранс выпустил тематический "Единый" к Новому году
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс выпустил тематический билет "Единый" к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, праздничные билеты были подготовлены совместно с проектом "Зима в Москве". Приобрести их можно в кассах и автоматах на всех станциях столичного метрополитена.
В департаменте отметили, что тематические проездные уже стали традицией. Это помогает создать праздничное настроение у горожан.
Ранее к Новому году были выпущены тематические карты "Тройка" в двух вариантах. В дизайне использованы традиционные новогодние образы. Такие карты пользуются спросом у пассажиров.