Дептранс выпустил тематический "Единый" к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил тематический билет "Единый" к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, праздничные билеты были подготовлены совместно с проектом "Зима в Москве". Приобрести их можно в кассах и автоматах на всех станциях столичного метрополитена.

В департаменте отметили, что тематические проездные уже стали традицией. Это помогает создать праздничное настроение у горожан.

Ранее к Новому году были выпущены тематические карты "Тройка" в двух вариантах. В дизайне использованы традиционные новогодние образы. Такие карты пользуются спросом у пассажиров.

