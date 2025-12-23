Тематический поезд в честь Новгородской области запущен в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд, посвященный Великому Новгороду и Новгородской области, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, передал столичный Дептранс.

"Это уже 30-й тематический поезд, который открыл двери для пассажиров в этом году, и шестой – о субъектах Российской Федерации. Такие проекты способствуют развитию внутреннего туризма и укрепляют межрегиональные связи", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В вагонах поезда можно отследить путь развития города и региона от периода зарождения российской государственности до наших дней, а также узнать свыше 50 исторических фактов, включая информацию о подвигах новгородцев в годы Великой Отечественной войны.

Состав знакомит пассажиров не только со страницами истории региона, но и рассказывает о современной жизни Новгородской области. В частности, горожане могут узнать подробнее о музыкальных, театральных и гастрономических фестивалях, а также об исторических реконструкциях и спортивных соревнованиях.



Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии 6 месяцев.

Ранее на Замоскворецкую линию метро вышел новогодний "Номерной" поезд. Снаружи состав украшен синим цветом, а также эффектом дымки и морозного воздуха. Внутри появились еловые ветки, игрушечные шары и гирлянды. Всего в составе разместили около 80 искусственных еловых веток и более 1 000 новогодних шаров.

