18 декабря, 09:18

Праздничный "Номерной" поезд вышел на Замоскворецкую линию метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новогодний "Номерной" поезд вышел на Замоскворецкую линию Московского метрополитена, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, снаружи состав украшен насыщенным синим цветом, а также эффектом дымки и морозного воздуха. Внутри появились еловые ветки, игрушечные шары и гирлянды.

"В новогоднем "Номерном" разместили около 80 искусственных еловых веток и более 1 000 новогодних шаров. Все декоративные элементы мы используем повторно в течение нескольких лет. Это помогает экономить ресурсы", – цитирует Ликсутова пресс-служба Дептранса города.

Ранее в столице украсили 50 электробусов с гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке и 62 трамвая, включая новый маршрут на Трифоновской улице и маршрут Т1. Также в честь наступающего праздника оказались украшены исторический трамвай "Татра" и трамвай "Витязь-Москва" с хвойными гирляндами в салоне.

Дизайнерские елки выставили на Кузнецком Мосту

