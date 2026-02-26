Лавров с иронией ответил на вопрос о будущем генсеке ООН

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично ответил на вопрос о том, каким должен быть будущий генеральный секретарь ООН.

"Какой коммунистической партии?" – пошутил дипломат.

Должность генсека в Организации сейчас занимает Антониу Гутерриш. Его полномочия на этом посту истекают 31 декабря.

По словам директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, слушания кандидатов на эту должность начнутся с 20 апреля. Он отметил, что официально подали заявки генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и экс-президент Чили Мишель Бачелет.