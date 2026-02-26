Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 февраля, 16:05

Туризм

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Вьетнама из-за отравления россиян

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Вьетнама из-за отравления российских туристов на острове Фукуок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" появилась информация, что туристы во Вьетнаме жалуются на слив канализаций в море. По их словам, отходы выливают в воду по всему пляжу Лонг-Бич. Из-за разрывов канализации пляжи закрывают, однако потом вновь разрешают купаться.

При этом, как утверждают отдыхающие, уже через несколько часов после купания у них появились симптомы отравления. Многие обращаются в местные клиники.

"Роспотребнадзор подготовил официальный запрос <…> о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.

Также аналогичный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В ведомстве напомнили туристам о необходимости тщательно мыть руки, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть фрукты и овощи. Кроме того, стоит избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции.

До этого Роспотребнадзор опроверг новости о массовом отравлении туристов на горнолыжном курорте Домбай. По данным ведомства, с начала года с острой кишечной инфекцией в медучреждение обратился только один житель поселка.

Также в период с 1 января по 25 февраля там проводились исследования как речной, так и трубопроводной воды. Никаких нарушений выявлено не было.

обществотуризмза рубежом

Яндекс.Метрика