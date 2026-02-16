Немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Фото: depositphotos/fotovincek

Две немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт пострадали от пищевого отравления во время Олимпиады в Италии. Об этом пишет RT со ссылкой на информацию Bild.

По словам представителя медицинской бригады, девушки, вероятно, употребили в пищу некачественные блюда, но серьезная угроза их здоровью отсутствует.

Инцидент, предположительно, был связан с бургерами, которые спортсменки ели после индивидуальной гонки 11 февраля.

Уточняется, что чешская биатлонистка Йессика Йислова также испытала схожие симптомы, что может быть связано с их проживанием в одном отеле. В результате Хеттих-Вальц и Йислова были вынуждены отказаться от участия в спринтерской гонке, а Фойгт по итогам соревнования заняла 12-е место.

Ранее на ОИ-2026 в Милане был арестован 44-летний фанат словацкой сборной, которого разыскивали 16 лет. Суд в городе Больцано выдал ордер на арест мужчины в 2010 году. Тогда ему было предъявлено обвинение в кражах в коммерческих учреждениях.